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23:04 12.03.2022

Україна має достатньо запасів продовольства – Мінагрополітики

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Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі Громадського радіо.

"Україна виробляє продукції вп'ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на сьогодні в нас достатньо резервів продукції для нашого споживання", – сказав він.

Висоцький уточнив, що пшениці Україна на рік споживає 8 млн тонн, нині її запаси – близько 6 млн тонн, а влітку вже буде врожай озимої.

"Щодо кукурудзи ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії в нас іще на 5 років. Цукор - півтора року запасу", - додав перший заступник голови Мінагрополітики.

За його словами, навіть якщо виробництво зупиниться, то країна має все необхідне з чималим запасом, оскільки експорт зупинився.

Коментуючи підготовку до посівної, Висоцький повідомив, що мінеральні добрива вже закуплено на 80%, і цього достатньо, щоб отримати врожайність вищу за середній рівень. "Насіння на 75% уже в Україні. Засоби захисту є на 55%. Ми ще маємо час вирішити ці невеликі нестачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямків", - додав перший заступник міністра.

Він зазначив, що посівна 2022 року буде найскладнішою за всю історію незалежної України. "Вона розпочнеться пізніше з огляду на затяжну зиму. Очікуємо, що стартує у південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні – після 10 квітня", – уточнив Висоцький.

Він нагадав, що тиждень тому Мінагрополітики звернулося до агровиробників подати до міністерства фактичний стан підготовки до посівної та назвати необхідні потреби.

"Ми допомагаємо зв'язатися з постачальником відповідних ресурсів. Ми маємо посіяти 15 млн га, на 3 млн га виробники вже зареєструвалися. Ми закликаємо всіх долучитися до цієї ініціативи. Це допоможе скоординуватися", – вважає Висоцький.

Україна у 2021 році, за даними Держстату, зібрала рекордний урожай у 85,7 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 32% перевищує показники 2020 року, зокрема, зібрано 32,07 млн тонн пшениці (+28,9%), 41,87 млн тонн кукурудзи (+38,2%) та 9,42 млн тонн ячменю (+23,3%).

Крім того, в Україні було зібрано 593,9 тис. тонн жита (+30% до 2020 року), 471 тис. тонн вівса (-7,3%), 204,2 тис. тонн проса (-20,2%), 173,9 тис. тонн сорго (+63,2%), 106,0 тис. тонн гречки (+8,5%), 48,6 тис. тонн рису (-20%), 32,3 тис. тонн тритикале (-7,8%), а також 681 тис. тонн інших зернобобових культур.

Серед інших с/г культур у країні минулого року було зібрано 16,38 млн тонн соняшнику (+25% до 2020 року), 10,8 млн тонн цукрових буряків (+18,1%), 3,5 млн тонн сої ( +24,4%), 2,92 млн тонн ріпаку та 42 тис. тонн льону олійного (зростання у 3,7 раза).

Теги: #запаси #продовольство
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