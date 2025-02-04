Україна розглядає майданчик SCZone для створення продовольчого хабу в Єгипті

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у рамках візиту до Єгипту зустрівся з Валідом Гамальальдіном, головою державної адміністрації економічної зони Суецького каналу (SCZone), яка об’єднує шість портів, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У міністерстві зауважили, що міністр Коваль із послом України в Єгипті Миколою Нагорним за дорученням Президента України Володимира Зеленського вивчили можливість створення продовольчого хабу в Єгипті. Вони оглянули портову інфраструктуру та локації, де український бізнес може розмістити свої потужності – елеватори, логістичні центри, складські приміщення.

"SCZone – це ключова економічна зона Єгипту, яка пропонує сприятливі умови для інвесторів та індустріального розвитку. Завдання Мінагрополітики – щоб українські аграрії не просто експортували сировину, а використовували спеціальні економічні зони для її переробки. Українська продукція має виходити на африканські ринки з доданою вартістю. Це дасть можливість зайти на внутрішній ринок Єгипту та експортувати вже готову продукцію – борошно, макарони, інші харчові продукти – до країн, з якими Єгипет має зону вільної торгівлі", - зазначив Коваль.

Він акцентував, що SCZone дозволяє створювати виробничі майданчики та індустріальні зони з податковими та митними пільгами, використовувати спрощені механізми реєстрації та митного оформлення, Отримати доступ до великого ринку – понад 1,3 млрд споживачів у країнах Африки та арабського світу.

"Україна – стратегічний гравець у глобальній продовольчій безпеці, і співпраця з SCZone відкриває нові перспективи для наших аграріїв та експортерів. Працюємо над тим, щоб українська продукція була ще доступнішою на африканських ринках!", - резюмував міністр.