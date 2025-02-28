Запаси газу в ПСГ у кінці лютого досягли історичного мінімуму – ексміністерка енергетики

Дуже низькі запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 6,3 млрд куб. м, що є історичним мінімумом для кінця лютого, у поєднанні з важким станом багатьох інфраструктурних об’єктів після обстрілів створюють значні виклики у підготовці до нового осінньо-зимового сезону-2025/26, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Це (поточні запаси газу – ІФ-У) нижче середнього рівня у звичайні 2015-2018 роки на 31%, та нижче минулого року на 31%", - повідомила вона в Facebook у п'ятницю.

За даними Буславець, загальний рівень запасів в 6,3 млрд куб. м передбачає 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях, а також 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено в категорію "буферний газ". До цього обсягу входять також 0,04 млрд куб. м газу нерезидентів.

Водночас добове споживання газу в Україні через потепління в останні дні вже не перевищує 120 млн куб. м за добу, що потребує відбору з ПСГ до 60 млн куб. м/доба та імпорту до 20 млн куб. м/доба.

Ексміністерка послалася на дані ТОВ "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), згідно з якими за останній тиждень чистий імпорт газу в Україну (без short-haul) склав 140 млн куб. м.

При цьому запаси природного газу в ПСГ Європи становлять 42,9 млрд куб. м з рівнем наповнення 39%.

"В умовах завершення UA-транзиту та знижених температур спостерігається більш швидке зменшення запасів ПСГ Європи, що може призвести до більш жорсткої конкуренції Європи та Азії влітку 2025 за спотові обсяги СПГ для накопичення обов’язкового рівня ПСГ Європи на 1 листопада 2025 р. – 90%", - зазначила Буславець. За її словами, втрата лише українського транзиту зумовлює додатковий імпорт в Європу більше 15 млрд куб. м СПГ на рік.

Водночас ексголова ОГТСУ Сергій Макогон зазначив, що Україні до кінця нинішнього року для перекриття дефіциту доведеться імпортувати 3-5 млрд куб. м газу.