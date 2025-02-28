Економіка

19:04 28.02.2025

Запаси газу в ПСГ у кінці лютого досягли історичного мінімуму – ексміністерка енергетики

2 хв читати
Запаси газу в ПСГ у кінці лютого досягли історичного мінімуму – ексміністерка енергетики

Дуже низькі запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 6,3 млрд куб. м, що є історичним мінімумом для кінця лютого, у поєднанні з важким станом багатьох інфраструктурних об’єктів після обстрілів створюють значні виклики у підготовці до нового осінньо-зимового сезону-2025/26, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Це (поточні запаси газу – ІФ-У) нижче середнього рівня у звичайні 2015-2018 роки на 31%, та нижче минулого року на 31%", - повідомила вона в Facebook у п'ятницю.

За даними Буславець, загальний рівень запасів в 6,3 млрд куб. м передбачає 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях, а також 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено в категорію "буферний газ". До цього обсягу входять також 0,04 млрд куб. м газу нерезидентів.

Водночас добове споживання газу в Україні через потепління в останні дні вже не перевищує 120 млн куб. м за добу, що потребує відбору з ПСГ до 60 млн куб. м/доба та імпорту до 20 млн куб. м/доба.

Ексміністерка послалася на дані ТОВ "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), згідно з якими за останній тиждень чистий імпорт газу в Україну (без short-haul) склав 140 млн куб. м.

При цьому запаси природного газу в ПСГ Європи становлять 42,9 млрд куб. м з рівнем наповнення 39%.

"В умовах завершення UA-транзиту та знижених температур спостерігається більш швидке зменшення запасів ПСГ Європи, що може призвести до більш жорсткої конкуренції Європи та Азії влітку 2025 за спотові обсяги СПГ для накопичення обов’язкового рівня ПСГ Європи на 1 листопада 2025 р. – 90%", - зазначила Буславець. За її словами, втрата лише українського транзиту зумовлює додатковий імпорт в Європу більше 15 млрд куб. м СПГ на рік.

Водночас ексголова ОГТСУ Сергій Макогон зазначив, що Україні до кінця нинішнього року для перекриття дефіциту доведеться імпортувати 3-5 млрд куб. м газу.

 

Теги: #газ #запаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 19.02.2025
Газ з РФ в ГТС України не піде, пропозицій про альтернативні поставки наразі немає – глава Міненерго

Газ з РФ в ГТС України не піде, пропозицій про альтернативні поставки наразі немає – глава Міненерго

14:20 11.02.2025
Фіцо погрожує припинити транзит газу до України

Фіцо погрожує припинити транзит газу до України

08:54 11.02.2025
Дев’ять населених пунктів в Полтавській області залишилися без газу через ракетний удар РФ – ОВА

Дев’ять населених пунктів в Полтавській області залишилися без газу через ракетний удар РФ – ОВА

17:23 10.02.2025
Біоенергетика може замістити природний газ в теплі й таким чином подолати його дефіцит – глава БАУ

Біоенергетика може замістити природний газ в теплі й таким чином подолати його дефіцит – глава БАУ

13:55 10.02.2025
Придністров'я отримуватиме газ з Угорщини за рахунок кредиту від РФ

Придністров'я отримуватиме газ з Угорщини за рахунок кредиту від РФ

11:43 10.01.2025
Запаси вугілля в Україні досягли історичного показника в 3 млн тонн - прем'єр

Запаси вугілля в Україні досягли історичного показника в 3 млн тонн - прем'єр

00:09 09.01.2025
Фінляндія передала Україні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори

Фінляндія передала Україні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори

16:47 31.12.2024
РФ має достатні обсяги ракет - Буданов

РФ має достатні обсяги ракет - Буданов

16:32 26.12.2024
Запаси літію на Полохівському родовищі перевищують 760 LCE kt - НАДПУ

Запаси літію на Полохівському родовищі перевищують 760 LCE kt - НАДПУ

20:16 19.11.2024
Іран знову наростив запаси збагаченого на 60% урану - доповідь МАГАТЕ

Іран знову наростив запаси збагаченого на 60% урану - доповідь МАГАТЕ

ВАЖЛИВЕ

Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

ОСТАННЄ

За рік програми "Зроблено в Україні" понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали держпідтримку - Шмигаль

Темпи експорту зерна в лютому на 2 млн тонн відстають від торішнього показника - Мінагрополітики

До мінімального акцизного податкового зобов’язання щодо сигарет з 1 квітня застосовуватиметься коефіцієнт 1,1

Мінфін не продовжить перехід на впровадження нових вимог до фіскальних чеків попри заклики бізнесу

Київський завод "Росинка" відновлено за $2 млн, він розпочне роботу в травні 2025р.

Частка зерна та олії в структурі експорту "Кернелу" до ЄС через втрату ринку Китаю зросла удвічі

Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році

Попит на комерційні приміщення в житлових комплексах зростає

Україна за 15 років має вийти на довоєнне споживання е/е, але енергомікс суттєво зміниться – "Укренерго"

Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА