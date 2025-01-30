Радник президента Власюк обговорив з представниками ВПП ООН збільшення допомоги Сирії та іншим країнам

Радник президента України Владислав Власюк провів зустріч із представниками Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН, щоб обговорити продовження реалізації програми "Зерно з України".

Як повідомляється на сайті голови держави у четвер, ішлося про збільшення допомоги тим країнам, які найбільше цього потребують. Окремий фокус – підтримка продовольством народу Сирії.

"Допомога Сирії є дуже важливою темою для президента України. Це допомога від української нації народу Сирії, який, як і ми, добре знає, що таке страждати через росіян. Ми хотіли б продовжити нашу співпрацю в забезпеченні продовольчої безпеки", – зазначив Власюк.

За його словами, Міністерство закордонних справ України та Міністерство аграрної політики та продовольства України узгодили попередній перелік продукції, яку Україна може надати іншим державам за підтримки ВПП ООН. Цього року заплановане подальше розширення президентської ініціативи "Зерно з України".

Директор ВПП ООН в Україні Річард Раган зауважив, що організація зацікавлена в олії, а також розгляне можливість закуповувати кукурудзу, пшеницю та горох. Окремо він наголосив, що зараз ВПП ООН працює над тим, щоб максимально пришвидшити процес постачання продукції, зокрема до Сирії.