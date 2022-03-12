Танк окупантів розчавив автомобіль із мирними жителями у Запорізькій області, троє людей загинули – поліція

На Запоріжжі танк російського агресора переїхав автомобіль із цивільними, 3 людей загинули, повідомляє Національна поліція Запорізької області.

"6 березня на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб із цивільними, які намагалися виїхати з небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

Наразі поліція встановлює особу всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Джерело: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-vorozhij-tank-rozchaviv-avtomobil-z-czivilnimi-gromadyanami/?fbclid=IwAR0omkMNwpr-mAAXuSgpOgGOafYvDSPvdiXtak3