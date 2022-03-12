Події

19:58 12.03.2022

"Нафтогаз" розпочав постачання газу трьом ТЕС

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ДК "Нафтогаз Трейдинг" розпочав постачання природного газу трьом тепловим електростанціям (ТЕС), повідомила пресслужба материнської компанії в суботу ввечері.

За її даними, вже підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, триває процес із рештою. "Ресурсу природного газу вистачить для задоволення потреб усіх споживачів компанії", - зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України з 1 березня 2022 року поклав на "Нафтогаз трейдинг" спеціальні зобов'язання щодо постачання природного газу 12 ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м. Зобов'язання діє з моменту укладання договору та до 30 квітня 2022 року.

"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги газу, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо", - наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Теги: #газ #тес
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