В Ізюмському районі на Харківщині збито російського винищувача - Синєгубов

Збройні Сили України ліквідували російський винищувач в Ізюмському районі Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимився і впав на території Білгородської області РФ", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.