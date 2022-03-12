Події

19:38 12.03.2022

В Ізюмському районі на Харківщині збито російського винищувача - Синєгубов

1 хв читати

Збройні Сили України ліквідували російський винищувач в Ізюмському районі Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимився і впав на території Білгородської області РФ", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Теги: #літак #ліквідація #агресор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 12.03.2022
Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

16:43 12.03.2022
Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

15:21 11.03.2022
Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

12:50 11.03.2022
Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

10:23 11.03.2022
За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

09:08 11.03.2022
Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

07:44 11.03.2022
Агресор атакував Луцьк - влада

Агресор атакував Луцьк - влада

18:34 10.03.2022
ЗСУ збили черговий російський літак Су-25 - Міноборони

ЗСУ збили черговий російський літак Су-25 - Міноборони

18:29 10.03.2022
СБУ: Окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині та звинуватити у цьому ЗСУ

СБУ: Окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині та звинуватити у цьому ЗСУ

16:35 09.03.2022
У Києві збили російський літак Су-27, він упав на житловий будинок на Осокорках. У ДСНС зазначили, що падіння літака у цьому районі зафіксовано 24 лютого

У Києві збили російський літак Су-27, він упав на житловий будинок на Осокорках. У ДСНС зазначили, що падіння літака у цьому районі зафіксовано 24 лютого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

США нададуть Україні військову допомогу на суму $200 млн – Білий дім

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

ОСТАННЄ

Гайдай заявляє про відновлення газопостачання в Попасній та ще кількох населених пунктах Луганської області

Українські дипломати в країнах ЄС активізують зусилля щодо вступу України в ЄС та посилення обороноздатності держави - Єрмак

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

За методикою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні, який є і завжди буде Україною - Кулеба

США нададуть Україні військову допомогу на суму $200 млн – Білий дім

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

У Чернігівській області звільнено два населені пункти та захоплено понад десять одиниць техніки окупантів – Міноборони

Через невдалу спробу наступу противник змушений змінити тактику, почастішали спроби російських військових самостійно повернутися до РФ – Генштаб ЗСУ

Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

Україна потребує міжнародної фінансової підтримки держбюджету - Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА