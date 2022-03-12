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18:56 12.03.2022

Україна потребує міжнародної фінансової підтримки держбюджету - Зеленський

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Україна потребує міжнародної фінансової підтримки держбюджету - Зеленський

Україна в умовах розв'язаної Росією війни потребує фінансової підтримки, оскільки надходження до держбюджету сильно скоротилися, а видатки, особливо на гуманітарні та військові цілі, зросли, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нас цікавить наповнення нашого бюджету, у нас із цим складнощі, тому що більшість підприємств не працює, приватний сектор не працює з різних причин: десь бомбардування, десь просто люди бояться, просто позакривали малий та середній бізнес", – сказав він на пресконференції із представниками іноземних ЗМІ у суботу.

Глава держави додав, що Росія також захоплює об'єкти української газотранспортної системи та атомні електростанції, які є важливими донорами держбюджету.

За словами Зеленського, окремі галузі, наприклад IT або окремі стратегічні підприємства, працюють і якесь наповнення бюджету йде, але "точно потрібні гроші".

"Тут Європа і США допомагають, гроші виділяють. На що вони йдуть – це робота уряду", – сказав президент.

Водночас він не зміг оцінити необхідну суму для відновлення економіки. "У мене немає часу, і уряд не має часу рахувати, скільки це коштує і чим усе це закінчиться", - зазначив Зеленський.

Він додав, що частина наданої Україні допомоги, зокрема військової, – не безкоштовна. "Є окрема допомога деяких країн, які безкоштовно нам допомагають, а є "зброя сьогодні, а рахунок пізніше". Тому скільки коштує все це, я не знаю", – сказав президент України.

"Це правда, є пріоритетніші завдання, ніж гроші", - додав він.

Відповідаючи на запитання про можливість компенсації втрат України за рахунок заморожених коштів Росії, Зеленський назвав правильним захід із блокування цих коштів і знову висловив жаль, що це не було зроблено превентивно.

"Те, що заморозили активи росіянам, – це правильне рішення, треба було робити це швидше… Ми вважали, що превентивно якщо б воно спрацювало, то війни б не було. 100% впевненості у мене немає, але я не бачу, у чому була складність щодо введення цих санкцій до війни. Я не розумію, як би це погано вплинуло, і я вже, напевно, ніколи цього не зрозумію", – заявив президент України.

Він також не зміг оцінити, скільки ця війна коштуватиме Росії. "Бо вона, по-перше, не завершилася", – навів один із аргументів Зеленський.

Теги: #бюджет #підтримка
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