Райффайзен Банк домовився про обмін готівкових гривень на євро для українців в Австрії

Райффайзен Банк (Київ) та Райффайзен Банк Інтернаціональ співпрацюють із Raiffeisen Landesbanken для надання українським біженцям можливості обмінювати готівкові гривні на євро в Австрії, повідомила пресслужба банку в суботу.

"Перші операції обміну вже здійснені у Відні, найближчими днями ця послуга буде доступна у всій країні", - йдеться у повідомленні.

Банк зазначив, що співпрацює з банками Групи Райффайзен у Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії та Румунії, щоб організувати і в них обмін гривні на валюту.

Крім того, громадяни України можуть відкрити рахунок у Raiffeisen у зазначених країнах за спрощеною процедурою, для якої потрібен лише паспорт.