НБУ звернувся до FinCEN із проханням розслідувати дії податкових резидентів РФ

Національний банк України звернувся до в. о. директора Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Гімамаулі Дас із проханням розпочати превентивні розслідування щодо податкових резидентів та підприємств, які підпорядковуються резидентам РФ у всьому світі, з метою запобігання поширенню міжнародного тероризму, повідомила пресслужба регулятора в суботу.

"Війна Росії проти України супроводжується жахливими терористичними актами проти мирних жителів нашої держави. (...) Наразі ми звертаємось до вас із проханням реалізувати превентивні заходи для запобігання збільшенню кількості жертв серед мирного населення", – наводить пресслужба слова заступника глави НБУ Сергія Ніколайчука.

Крім того, НБУ закликав FinCEN попередити банки та інші фінустанови, які обслуговують російський капітал, про санкції, що можуть бути застосовані до них як до учасників фінансування міжнародного тероризму.