СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти по цивільних та дітях

Служба безпеки Україна оприлюднила фрагмент перехопленої розмови російських окупантів, яким поставили завдання взяти Харків.

"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх х**рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти... всіх х**рити, всіх. Тут місто, на якомусь військовому українському заводі, до**я старої техніки, 9-поверхові будівлі, будь-кого, кого побачите, хто ліхтариком посвітить, усіх х**рить!.. Днями стільки 200-х вантажили, що діялося! Тут переважно від уламків помирають", – говорить один із співрозмовників.

Він також зізнається, що окупанти зазнають великих втрат. За його словами, із 2 тис. т.зв. ополченців "ЛНР" залишилося людей 20-25.