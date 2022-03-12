Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

Міністерство освіти і науки 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків.

"Вже з понеділка, 14 березня 2022 року, запускаємо Всеукраїнський онлайн-розклад - він доступний за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad для всіх класів", - написав міністр Сергій Шкарлет у Телеграм-каналі.

За його словами, трансляція уроків також проходитиме на телеканалах Піксель, Плюсплюс, Суспільне.

Крім того, уроки будуть доступні на ТБ-платфомах MEGOGO, 1 + 1 video, Київстар ТБ, sweet.tv.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/722