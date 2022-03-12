Венедіктова: генпрокуратура Словаччини разом з Україною збирає докази злочинів РФ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє про спільну роботу з прокуратурою Словаччини для притягнення до відповідальності військових злочинців РФ.

У повідомленні на своїй сторінці у фейсбуці Венедіктова зазначила, що генпрокурор Словацької Республіки Марош Жилінка з першого дня вторгнення РФ підтримує Україну.

"Днями Словаччина відкрила власне кримінальне провадження для розслідування військових злочинів Росії в національній юрисдикції. Словаччина також підтримала нас у Міжнародному кримінальному суді. Сьогодні генпрокурор Жилінка прибув в Україну, щоб обговорити подальші кроки співпраці щодо притягнення РФ до відповідальності на всіх можливих рівнях, а також розшуку, арешту і конфіскації активів військових злочинців", - повідомила Венедіктова.

За її словами, також Офіс генпрокурора і генпрокуратура Словаччини підписали меморандум про конкретне і оперативне співробітництво між прокуратурами з розслідування найсерйозніших злочинів, які викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства.

"Ми домовилися надавати найбільш повну допомогу у зв'язку з кримінально-процесуальними діями щодо злочинів проти людяності, військових злочинів, злочинів агресії та геноциду. Ця співпраця охоплює також надання доказів і матеріалів кримінальної справи, необхідних для судового розгляду", - написала генпрокурор.

Венедіктова пояснила, що українська і Словацька прокуратури спільно здійснюватимуть збір і фіксацію доказів порушень міжнародного гуманітарного права, а також обмінюватимуться відповідною інформацією.

"Словацька сторона також отримуватиме показання свідків і постраждалих, які вимушено перебувають на її території, а також інших осіб, які володіють інформацією або іншими доказами про скоєні злочини і причетних до них осіб. У разі встановлення підозрюваних у скоєнні військових злочинів РФ обидві наші держави забезпечать їх притягнення до кримінальної відповідальності", - наголосила генпрокурор.

Джерело: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/346670684137273