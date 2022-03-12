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14:38 12.03.2022

Арестович: у російському військово-політичному керівництві лише президент РФ та міністр оборони виступають за продовження агресії проти України

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Арестович: у російському військово-політичному керівництві лише президент РФ та міністр оборони виступають за продовження агресії проти України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що у військово-політичному керівництві Російської Федерації лише президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу виступають за продовження агресії проти України.

"За даними головного управління розвідки (МО України – ІФ), які оприлюднив щойно його голова Кирило Буданов, у російському військово-політичному керівництві залишилося лише дві людини, які виступають за продовження військової агресії – це сам Путін та Шойгу", - сказав Арестович. на брифінгу в суботу.

За його словами, російське керівництво та суспільство розуміють наслідки поразки на полі бою від української армії, сил спротиву та економічної катастрофи, які їм забезпечив колективний Захід та світ.

Арестович наголосив, що у війні стратегічний перелам, про який заявляв президент України Володимир Зеленський, настав, проте він "не означає кінця війни".

Теги: #росія #думка
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