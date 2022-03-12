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14:25 12.03.2022

Підприємства зможуть заплатити зарплату із заарештованих рахунків – глава Мін'юсту

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Підприємства зможуть заплатити зарплату із заарештованих рахунків – глава Мін'юсту

Уряд надав можливість підприємствам виплатити заробітну плату із заблокованих банківських рахунків, повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Відповідне розпорядження Кабміну №212 від 11 березня опубліковано на його сайті у суботу.

Відповідно до нього, юридичним особам-боржникам на період воєнного стану дозволено здійснювати видаткові операції з рахунків, коштами, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, на виплату зарплати у розмірі не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати на місяць на одного працівника.

Крім того, документ дає змогу з цих рахунків сплатити податки, збори та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

"Проведення перевірки дотримання вимог цього розпорядження при здійсненні виплат покладається на посадових осіб юридичної особи – боржника. Це розпорядження діє до припинення чи скасування воєнного стану", – зазначається у документі.

Теги: #зарплата #арешт
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