Події

14:21 12.03.2022

У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріл російських військ - голова Сумської ОВД

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У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріл російських військ у місті, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено. Це третя школа", - написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому Живицький зазначив, що евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15:00.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/1070

Теги: #евакуація #сумщина
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