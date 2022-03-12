У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріл російських військ - голова Сумської ОВД

У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріл російських військ у місті, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено. Це третя школа", - написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому Живицький зазначив, що евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15:00.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/1070