Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватись на умови РФ, які Москва висунула для закінчення війни, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафтелі Беннет, як і інших країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш правильно оцінювати події", - написав Подоляк у твіттері у суботу.

Раніше видання Jerusalem Post з посиланням на власні джерела в ізраїльському уряді повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет нібито рекомендував президентові України Володимиру Зеленському прийняти вимоги Росії для закінчення війни, проте глава української держави відмовився дотримуватися цієї поради.