Пасажиропотік на західному кордоні України зменшився, минулої доби країну залишили майже 75 тис. осіб – МВС

Минулої доби, 11 березня, Україну зилишили майже 75 тис. людей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в суботу.

" За добу 11 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 94 тисяч осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби. Минулої доби Україну залишили майже 75 тисяч людей", - йдеться в повідомленні. у повідомленні.

У ньому уточнюється, що більшість тих, хто виїхав – близько 49 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі скупчення пішоходів, автомобілів та пасажирських автобусів на цьому напрямку мінімальні.

"В Україну за минулу добу прибули понад 18 тисяч людей, майже 15 тисяч з яких – українці. Більшість із них – чоловіки, які планують захищати майбутнє своєї країни. До речі, за 16 останніх днів до України повернулося близько 220 тисяч наших співвітчизників", - наголошують у МВС.

Там закликають громадян використовувати для перетину кордону з країнами ЄС пункти пропуску на кордонах із Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Республікою Молдова.

Джерело: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/328554359300220