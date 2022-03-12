Події

10:40 12.03.2022

НБУ обговорив з учасниками Віденської ініціативи надання фіндопомоги Україні

1 хв читати
НБУ обговорив з учасниками Віденської ініціативи надання фіндопомоги Україні

Національний банк України (НБУ) 11 березня взяв участь у екстреному засіданні з членами Віденської ініціативи VI та обговорив надання фіндопомоги Україні, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, на засіданні також розглядався вплив війни на Україну та запровадження проти Росії санкцій на банківські групи країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

"Деякі з учасників Віденської ініціативи - це банки, які все ще працюють у Росії і кажуть, що для них недоречно виходити з російського ринку. (...) звертаюся до всіх вас з проханням не стояти осторонь, коли Росія вчиняє військові злочини в Україні", - процитувала пресслужба заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Теги: #фіндопомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 11.03.2022
Україна за тиждень отримала EUR711,8 млн від міжнародних партнерів

Україна за тиждень отримала EUR711,8 млн від міжнародних партнерів

06:23 10.03.2022
МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні, працюватиме над новою програмою замість stand by – Фонд

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні, працюватиме над новою програмою замість stand by – Фонд

00:37 10.03.2022
МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні - фонд

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні - фонд

21:03 05.03.2022
ЄС виділяє EUR500 млн на допомогу біженцям з України та надає їм право на проживання як мінімум на рік - голова Єврокомісії

ЄС виділяє EUR500 млн на допомогу біженцям з України та надає їм право на проживання як мінімум на рік - голова Єврокомісії

17:11 02.03.2022
Прем'єр Польщі ініціює план відновлення України на EUR100 млрд

Прем'єр Польщі ініціює план відновлення України на EUR100 млрд

08:10 02.03.2022
МВФ може розглянути запит України щодо термінової фіндопомоги наступного тижня, СБ готує пакет підтримки на $3 млрд

МВФ може розглянути запит України щодо термінової фіндопомоги наступного тижня, СБ готує пакет підтримки на $3 млрд

21:57 28.02.2022
Україна отримала EUR110 млн грантової фіндопомоги від Італії

Україна отримала EUR110 млн грантової фіндопомоги від Італії

07:03 27.02.2022
Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

22:33 26.02.2022
Ахметов спрямував на допомогу Києву 150 млн грн

Ахметов спрямував на допомогу Києву 150 млн грн

16:17 23.02.2022
Італія надасть EUR110 млн фіндопомоги для підтримки населення та економіки України

Італія надасть EUR110 млн фіндопомоги для підтримки населення та економіки України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Луганській області повністю знеструмлено 22 населені пункти, 22 залишилися без газу – голова обладміністрації

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

У Сєвєродонецьку Луганської області під обстріл потрапила лікарня

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

ОСТАННЄ

Глава Генштабу ЗС Білорусі заявив, що переміщення військ республіки не пов'язане з підготовкою до участі у військових діях в Україні

У Луганській області повністю знеструмлено 22 населені пункти, 22 залишилися без газу – голова обладміністрації

Голова Київської ОДА перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

Пасажиропотік на західному кордоні України зменшився, минулої доби країну залишили майже 75 тис. осіб – МВС

За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

У Сєвєродонецьку Луганської області під обстріл потрапила лікарня

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,4 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА