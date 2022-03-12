НБУ обговорив з учасниками Віденської ініціативи надання фіндопомоги Україні

Національний банк України (НБУ) 11 березня взяв участь у екстреному засіданні з членами Віденської ініціативи VI та обговорив надання фіндопомоги Україні, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, на засіданні також розглядався вплив війни на Україну та запровадження проти Росії санкцій на банківські групи країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

"Деякі з учасників Віденської ініціативи - це банки, які все ще працюють у Росії і кажуть, що для них недоречно виходити з російського ринку. (...) звертаюся до всіх вас з проханням не стояти осторонь, коли Росія вчиняє військові злочини в Україні", - процитувала пресслужба заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.