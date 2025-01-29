Інтерфакс-Україна
Події
21:36 29.01.2025

Тимчасово буде відновлено лише фінансування "програм гуманітарної допомоги для порятунку життя"- Держсекретар США

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Тимчасово буде відновлено лише фінансування "програм гуманітарної допомоги для порятунку життя"- Держсекретар США

Держсекретар США Марк Рубіо роз'яснив, що тимчасово буде відновлено лише фінансування "програм гуманітарної допомоги для порятунку життя", що включають "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування, житло та допомогу на прожиття".

"На виконання указу президента Трампа "Про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги Сполучених Штатів Америки" вчора я затвердив додатковий дозвіл на призупинення гуманітарної допомоги для порятунку життів на період його перегляду", - йдеться в повідомленні Рубіо на сайті Держдепартаменту США.

Разом з тим Рубіо посилається на додатковий документ, згідно з яким, "виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги для порятунку життя повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена" . "Таке відновлення має тимчасовий характер, і, за деякими винятками, необхідними для продовження програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, нові контракти не укладаються", - зазначив Рубіо.

Відновлення фінансування "включає основні життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування, житло та допомогу на прожиття, а також витратні матеріали та обґрунтовані адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".

Підкреслено, що "цей виняток не поширюється на діяльність, пов'язану з абортами, плануванням сім'ї, конференціями, адміністративними витратами, окрім тих, що зазначені в підпункті 1(а) вище, гендерними програмами або програмами ідеології DEI, операціями для трансгендерів або іншою допомогою, що не рятує життя".

 

Теги: #фіндопомога #поновлення #трамп #сша

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