Спікер Палати представників США заявив, що "немає апетиту" для ще одного законопроєкту про фінансування України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "немає жодного апетиту" для ухвалення нового законопроєкту про допомогу Україні, повідомляє Reuters.

Як передає агентство, в четвер, 20 лютого, під час Конференції консервативної політичної дії у Вашингтоні Джонсона запитали - під хор освистування правої аудиторії - чи передбачає він новий законопроєкт про фінансування для України, якщо війна ще триватиме.

"У нас немає на це жодного апетиту", - сказав спікер у відповідь.

Як повідомлялося, 19 лютого Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в Зеленського нібито занизький рейтинг, а також про те, що РФ нібито хоче завершення війни. Він також заявив, що підтримка Зеленського в Україні нібито 4%, не уточнивши, звідки він взяв ці дані. Зеленський назвав ці цифри російською дезінформацією.