Мінсоцполітики пропонує запровадити допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" і виплачувати 50 тис. грн породіллям

Міністерство соціальної політики України пропонує запровадити допомогу для догляду за дитиною "єЯсла", допологову підтримку вагітним жінкам і одноразову виплату 50 тис. грн всім жінкам, які народили дитину.

Згідно з проектом закону, який підготовлений Мінсоцполітики і опублікований до обговорення на сайті Спільного представницького органу об'єднань профспілок, метою документу є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Зокрема, проектом акта пропонується реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини, зокрема, пропонується: надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим); надавати одноразову виплату у розмірі 50 тис. грн всім жінкам, які народили дитину; надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проекту закону; надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено урядом; надавати допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено урядом.

Зазначається, що як і раніше при народженні дитини буде здійснюватися видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Очікується, що вищезазначені кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.

Згідно з пояснювальної записки, реалізація проекту акта потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.