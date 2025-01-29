Інтерфакс-Україна
Події
21:10 29.01.2025

Білий дім спростував інформацію про скасування замороження федеральної фінансової допомоги

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Білий дім спростував інформацію про скасування замороження федеральної фінансової допомоги

Прессекретарка Білого Дому Каролин Лівіт спростувала інфрмацію розповсюджену у ЗМІ про скасування замороження федеральної фінансової допомоги.

"Це НЕ скасування замороження федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами",- написала вона в соціальній мережі Х в середу.

За її словами, це зроблено "щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною. Укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися".

 

Теги: #фіндопомога #поновлення #трамп #сша

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