Інтерфакс-Україна
Події
01:32 19.02.2025

Трамп заявив, що РФ нібито хоче завершення війни, а в Україні потрібні вибори

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Трамп заявив, що РФ нібито хоче завершення війни, а в Україні потрібні вибори

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Володимира Зеленського нібито занизький рейтинг, а також про те, що РФ нібито хоче завершення війни.

"Зараз маємо ситуацію в Україні, коли давно не було виборів. Там воєнний стан введено. І лідер український тепер уже, як би мені не сумно це констатувати, його підтримка становить 4%", - сказав Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго за підсумками переговорів США та Росії в Ер-Ріяді 18 лютого.

За його словами, це не Росія вимагає проведення виборів в Україні, а це "об'єктивна ситуація", адже виборів вже давно не було.

Наразі незрозуміло, звідки Трамп навів ці соціологічні дані.

Також президент США каже, що Росія набито "хоче зупинити" війну.

"Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це здебільшого російські та українські військові, хоча й корейські теж. Їх привезли, щоб воювати і значна частина з них загинула. Це безглуздя", - сказав він.

Він наголосив, що війну нібито можна було вирішити без територіальних втрат "навіть посереднім переговірником" ще кілька років тому. "У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів. Не треба було це починати, вже давно час для угоди", - заявив він.

"Якби я був президентом, це б не почалося. Я дивлюся, як люди гинуть, таких цифр не було з Другої світової війни. Навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, цим зайнялася, це вже могло б бути вирішено ще кілька років тому", - сказав Трамп.

Крім того, президент підтримав ідею розміщення європейських миротворців в Україні, але додав, що США не відправлятимуть свої війська

"Якщо вони хочуть, я це підтримую. Знаю, що Франція про це згадувала, Велика Британія та інші країни. Якщо в нас буде мирна угода і там будуть військові, і Європа побачить, що це потрібно – нехай буде. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові нехай будуть, я не проти. Головне, щоб був мир або перемир'я. Перемир'я – це теж варіант. І я знаю, що Франція хоче зробити дуже хороший жест", - сказав він.

Як повідомлялося, згідно рейтингу КМІС, станом на грудень 2024 року 52% опитаних українців довіряли президенту України Володимиру Зеленському, 39% - не довіряли, решта 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням.

Теги: #рф #війна #вибори #сша

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