Недостатня реакція світової спільноти на окупацію РФ Криму в 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України – Ердоган

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України, переконаний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи ми зіткнулися б із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз уже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і не діє в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародна спільнота не виявила необхідної чутливості й не надала необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав Ердоган на церемонії відкриття Антальського дипломатичного форуму у п'ятницю.

Він також наголосив, що нинішньої російської агресії проти України можна було б уникнути, якби раніше дипломатичні інструменти застосовувалися більш ефективно.

"Сьогодні ми стикаємося з руйнівними та болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої оселі, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, безневинні гинуть, наш жаль зростає у геометричній прогресії", – сказав він.

Джерело: https://youtube.com/watch?v=cGNVQHYk0xg&feature=share