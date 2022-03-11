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22:49 11.03.2022

У МВС вважають імовірність нападу Білорусі на Україну "порівняно невеликою"

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Імовірність нападу Білорусі на Україну "порівняно невелика", вважає радник глави МВС України Вадим Денисенко.

"Імовірність нападу Білорусі порівняно невелика. Якщо з'явитися, значить, вони досить швидко зрозуміють, що даремно це зробили", - сказав він в ефірі українських телеканалів у п'ятницю ввечері.

Денисенко наголосив, що наразі Білорусь Україні війну не оголошувала.

"Станом на зараз ніякі білоруси на територію України не заходили. І, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть", - сказав радник глави МВС.

На його думку, є кілька причин. "У Білорусі було проведено реальне соцопитування – лише 3% населення кажуть, що готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він почне йти в Україну зі своєю армією. А також не забуваймо, що білоруська армія - це не російська армія: це не найсильніша армія у світі. Вона невелика. Складається з 40 тис. осіб, реальних бойових підрозділів - 7-8 тисяч", - пояснив Денисенко.

Теги: #напад #білорусь #імовірність
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