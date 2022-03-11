У МВС вважають імовірність нападу Білорусі на Україну "порівняно невеликою"

Імовірність нападу Білорусі на Україну "порівняно невелика", вважає радник глави МВС України Вадим Денисенко.

"Імовірність нападу Білорусі порівняно невелика. Якщо з'явитися, значить, вони досить швидко зрозуміють, що даремно це зробили", - сказав він в ефірі українських телеканалів у п'ятницю ввечері.

Денисенко наголосив, що наразі Білорусь Україні війну не оголошувала.

"Станом на зараз ніякі білоруси на територію України не заходили. І, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони зайдуть", - сказав радник глави МВС.

На його думку, є кілька причин. "У Білорусі було проведено реальне соцопитування – лише 3% населення кажуть, що готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він почне йти в Україну зі своєю армією. А також не забуваймо, що білоруська армія - це не російська армія: це не найсильніша армія у світі. Вона невелика. Складається з 40 тис. осіб, реальних бойових підрозділів - 7-8 тисяч", - пояснив Денисенко.