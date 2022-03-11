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22:23 11.03.2022

Не повинно бути ніякої легітимізації присутності РФ на ядерних об'єктах України – Кулеба

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Не повинно бути ніякої легітимізації російської присутності на ядерних об'єктах України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Маріано Гроссі під час візиту до Анталії в четвер.

"Не повинно бути ніякої легітимізації російської присутності на ядерних об'єктах України. З перших днів, коли сталося захоплення Чорнобиля, потім Запорізької АЕС, ми бачимо спроби росіян у той чи інший спосіб легітимізувати свою присутність", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він наголосив, що МАГАТЕ має сказати росіянам вийти за межі ядерних об'єктів, демілітаризувати ядерні об'єкти та передати їх під контроль українських фахівців і фахівців МАГАТЕ.

"Якщо будуть хоч якісь найменші спроби під будь-яким соусом визнати присутність росіян на ядерних об'єктах України, ми за ці спроби будемо грубо, але чесно і справедливо бити по руках, тому що ми розуміємо про що йдеться - про повзучі спроби закріпитися на наших ядерних об'єктах", - пояснив Кулеба.

За його словами, гендиректор МАГАТЕ підтвердив, що поділяє цей підхід.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E

Теги: #війна #росія #ядерні #обєкти
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