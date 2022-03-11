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21:36 11.03.2022

МЗС України закликає міжнародну спільноту відреагувати на викрадення мера Мелітополя російськими окупантами

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Збройна агресія РФ проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема, міжнародного гуманітарного права, військовими злочинами та злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії, йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у п'ятницю.

"Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова. Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів у цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні, зокрема дитячі лікарні і школи, цинічно обвинувачують мера в "тероризмі" , - йдеться у заяві.

У ньому уточнюється, що викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як військовий злочин за Женевськими конвенціями та I Додатковим протоколом, що забороняє захоплення цивільних заручників під час війни.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українського народу", - наголошують у МЗС.

Там додають, що факти викрадення міського голови Мелітополя, як і сотні інших фактів військових злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. "Винних у цьому та інших злочинах буде притягнуто до найсуворішої відповідальності", - підсумували у відомстві.

Раніше стало відомо, що російськими військовими у п'ятницю було викрадено мера міста Мелітополь (Запорізька область) Івана Федорова.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/1211

Теги: #мзс #викрадення #заклик
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