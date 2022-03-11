Події

21:33 11.03.2022

НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

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Національний банк України (НБУ) спростував інформацію щодо обмеження для українців системи SWIFT.

"НБУ не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується виключно переказів, пов'язаних з РФ і РБ, а також переказів у російських та білоруських рублях, однак і тут є винятки", - йдеться у повідомленні на сайті центробанку в п'ятницю.

НБУ закликав банки проводити роз'яснювальну роботу з клієнтами та не заважати проведенню відповідних розрахунків.

Теги: #нбу #спростування #swift
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