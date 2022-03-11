GitLab припиняє продаж в Росії та Білорусі і не працюватиме з новими клієнтами

Американський розробник програмного забезпечення GitLab Inc., створений в Україні у 2011 році Дмитром Запорожцем, припиняє продаж у Росії та Білорусі.

"GitLab засуджує насильство та незаконне вторгнення в Україну. Ми засуджуємо дії керівництва Росії, а не людей, які там живуть... GitLab призупинив новий бізнес у Росії та Білорусі. Ми розуміємо, що ситуація динамічна, і GitLab відповідним чином переглядає та оновлює свої методи ведення бізнесу", - йдеться в заяві на сайті компанії.

Також у компанії заявили, що збільшили штат співробітників, які опікуються цілодобовим моніторингом загроз і ризиків для служб та середовища компанії, і наголосили, що жодні дані клієнтів GitLab.com не зберігаються та не резервуються в Росії чи Україні.

"Здоров'я, безпека та благополуччя 13 членів нашої української команди є нашим головним пріоритетом. Ми підтримуємо щоденний контакт із усіма членами нашої команди у постраждалому регіоні та працюємо безпосередньо з постраждалими, включно з їх найближчими родичами, для надання допомоги та економічної підтримки", - наголошується в заяві GitLab.

Компанія також зазначила, що фонд Sijbrandij Foundation направить пожертвування членів команди GitLab у наступні благодійні організації: UNICEF, Save the Children, Médecins Sans Frontières та Amnesty International, щоб допомогти людям, які постраждали від військового вторгнення в Україну.

Джерело: https://about.gitlab.com/blog/2022/03/11/gitlab-actions-to-date-regarding-russian-invasion-of-ukraine/