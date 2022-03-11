Японія та Північна Македонія поповнили список країн, які звернулися до МКС у зв'язку із вторгненням РФ в Україну - генпрокурор

Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду (МКС) через вторгнення РФ в Україну, зросла до 41 після звернення Японії та Північної Македонії, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Японія та Північна Македонія також звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо вторгнення Росії та злочинів, скоєних в Україні. Загальна кількість звернень держав становить 41", - написала Венедиктова в Twitter у п'ятницю ввечері.

3 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до МКС через вторгнення РФ в Україну. Того ж дня прокурор МКС у Гаазі Карім Хан заявив, що після звернення 39 держав-членів суд розпочинає повномасштабне розслідування злочинів, пов'язаних із військовою агресією РФ проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв раніше, що Москва заперечує заяви про скоєння військових злочинів в Україні, а РФ не є учасницею МКС.

Джерело: https://twitter.com/VenediktovaIV/status/1502336968591556614