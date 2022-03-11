Глава "Укрзалізниці" просить білоруських залізничників саботувати перевезення військ Білорусі до України

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін звернувся до білорусів із проханням не допустити висунення білоруських військ в Україну.

"Я звертаюся до білорусів. Залізничників, колгоспників, людей інших професій, і мирних і військових. Наша розвідка говорить про те, що сьогодні ваші війська висуваються у бік України. Я вас прошу, я знаю, серед вас залишилися ще чесні люди. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зупинити ваші війська. Словом і ділом", - заявив він у своєму відеозверненні в Telegram-каналі.

Він наголосив, що просить не зі страху, і заявив про готовність українців зустріти будь-якого ворога на своїй землі. Але також наголосив, що білорусам нічого робити в Україні.

"Словом - спробуйте переконати. Справою - якщо ви залізничник - не виконуйте злочинний наказ, саботуйте. Не везіть техніку та війська до кордонів з Україною. Якщо ви колгоспник - виставляйте трактори на залізничній колії, не випускайте їх", - заявив Камишін.

Він наголосив, що останні два тижні загартували всіх українців до краю.

"Ми готові вас зустріти тут. Але вам сюди не треба. Це не ваша війна. Поки що", - наголосив глава "Укрзалізниці".

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/247