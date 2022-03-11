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20:30 11.03.2022

Поліція Рівненщини підтвердила факт авіаудару поблизу білоруського кордону

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Поліція Рівненщини підтвердила факт авіаудару поблизу білоруського кордону

Поліція Рівненської області повідомила, що у п'ятницю біля села Миляч Сарненського району сталося три вибухи, внаслідок бомбардування ніхто не постраждав.

"Поліцейські за фактом завданих авіаударів у Рівненській області відкрили кримінальне провадження. 11 березня, близько 14:40 у полі поблизу села Миляч Сарненського району сталося три вибухи. В результаті бомбардування ніхто не постраждав, попередньо пошкоджено лінію електропередач", - йдеться у повідомленні поліції Рівненської. області, розміщеному на сторінці у Facebook.

У повідомленні наголошується, що слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Дубровиця, Сарненський район) задокументувала злочин - відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність).

"Матеріали кримінального провадження будуть направлені за підслідністю до СБУ. З місця події поліцейські вилучили уламки та встановлюють походження боєприпасів", - інформують в облполіції.

Джерело: https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region

Теги: #білорусь #рівненська #авіаудар
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