У результаті застосування РФ касетних боєприпасів в Україні загинули 13 людей і 47 отримали поранення - ООН

У результаті застосування РФ касетних боєприпасів в Україні загинули 13 людей та 47 отримали поранення, повідомила прессекретар верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл.

"Ми також отримали варті довіри повідомлення про кілька випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів, зокрема в населених пунктах. 24 лютого касетний боєприпас вибухнув у Центральній міській лікарні в Вугледарі, в підконтрольній уряду частині Донецької області, в результаті чого чотири мирні жителі загинули, 10 людей отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги, цивільні автомобілі та сама лікарня. Були й інші обстріли касетними боєприпасами у кількох районах Харкова, в результаті яких дев'ять мирних жителів загинули та 37 отримали поранення", - сказала Тросселл на брифінгу в п'ятницю.

Вона наголосила, що застосування касетних боєприпасів у населених пунктах через їхню велику дію несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій.

Крім того, Тросселл звернула увагу на те, що ООН отримала дані про те, що лікарня в Маріуполі, яку атакувала Росія, була чітко впізнаваною та функціонувала на момент обстрілу.

"9 березня в Маріупольській лікарні №3 в результаті авіаудару Росії постраждали не менше 17 мирних жителів. Ми все ще розслідуємо повідомлення про те, що щонайменше три мирні жителі могли бути вбиті в результаті авіаудару. Ми говорили з різними джерелами в Маріуполі, зокрема з місцевою владою, яка постійно зазначала, що лікарня була і чітко впізнаваною, і функціонувала на момент обстрілу", - зазначила вона.

Тросселл зазначила, що ООН зафіксувала 549 загиблих та 957 поранених цивільних осіб з моменту початку збройного нападу 24 лютого, хоча фактична цифра може бути набагато більшою.