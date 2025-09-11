Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Російські окупаційні війська скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку Пологівського району, 65-річний чоловік зазнав смертельних поранень, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"65-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку. Зруйнована та пошкоджена житлова забудова", - написав він у телеграм-каналі.

Трохи згодом Федоров повідомив, що чоловіка врятувати не вдалося, він помер у лікарні.