Інтерфакс-Україна
Події
19:51 11.09.2025

Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

1 хв читати
Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Російські окупаційні війська скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку Пологівського району, 65-річний чоловік зазнав смертельних поранень, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"65-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку. Зруйнована та пошкоджена житлова забудова", - написав він у телеграм-каналі.

Трохи згодом Федоров повідомив, що чоловіка врятувати не вдалося, він помер у лікарні.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #бомбардування #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 11.09.2025
Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

18:37 10.09.2025
Кількість загиблих цивільних в Україні у 2025 році зросла на 40% – Міссія ООН з прав людини

Кількість загиблих цивільних в Україні у 2025 році зросла на 40% – Міссія ООН з прав людини

12:52 10.09.2025
Загиблих в Яровій вже 25, загалом у Донецькій області за добу 28

Загиблих в Яровій вже 25, загалом у Донецькій області за добу 28

19:14 09.09.2025
Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

12:56 09.09.2025
Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

12:29 09.09.2025
Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

09:26 09.09.2025
Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

02:24 09.09.2025
У Запоріжжі поранено 66-річну жінку внаслідок ворожого удару

У Запоріжжі поранено 66-річну жінку внаслідок ворожого удару

01:37 09.09.2025
У Запоріжжі щонайменше два ворожі удари, горить приватний будинок - Федоров

У Запоріжжі щонайменше два ворожі удари, горить приватний будинок - Федоров

08:18 08.09.2025
До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

ВАЖЛИВЕ

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

ОСТАННЄ

"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню 8 млрд з бюджету міста - мер

Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Мерц привітав експосла ФРН в Україні з призначенням на посаду голови федеральної розвідслужби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА