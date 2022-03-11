Росія зірвала евакуацію з Ізюму - Синєгубов

Через безперервні російські обстріли 11 березня "зелений коридор" для евакуації жителів з Ізюму Харківської області запустити не вдалося, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Росія сьогодні зірвала евакуацію з Ізюму. Ми підготували 20 автобусів і все необхідне. Було створено "зелений коридор", але через обстріл окупантів він так і не був запущений. Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв'язку", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, 9 березня евакуацію з Ізюму також було практично зірвано через безперервний обстріл - було евакуйовано майже 250 людей із 5 тисяч, які потребують евакуації.

10 березня під час евакуації мирного населення з Ізюму було завдано авіаудару. Але ніхто не постраждав. За даними Синєгубова, цього дня вдалося евакуювати приблизно 1600 людей.