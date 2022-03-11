Україна за тиждень отримала EUR711,8 млн від міжнародних партнерів

Україна за останній тиждень отримала EUR711,8 млн підтримки від міжнародних партнерів, без урахування $1,4 млрд від МВФ, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, Україна отримала EUR300 млн у межах програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, EUR311,8 млн позики на політику розвитку Supplement Loan For Second Economic Recovery Development Policy Loan від Світового банку та EUR100 млн від Європейського інвестиційного банку в межах Пакету солідарності з Україною.

Зазначено, що кошти буде спрямовано на необхідне фінансування потреб держави.