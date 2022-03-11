Події

19:25 11.03.2022

ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

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Євросоюз у межах нового санкційного пакету запровадить обмеження на постачання з Росії продукції металургійних компаній.

"Ми заборонимо імпорт ключової продукції сталеливарної галузі з РФ. Це вдарить по центральному сектору російської (економічної - ІФ) системи, позбавляючи її мільярдів доларів експортних надходжень і гарантуючи, що наші громадяни не субсидують війну", - зазначено у заяві Єврокомісії, оприлюдненій у п'ятницю ввечері.

Теги: #сталь #імпорт #єс #росія
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