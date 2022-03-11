Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, додав жири та олії, низку кондитерки, добрива, костюми хімзахисту, танки та боєприпаси

Молочна сироватка, пшениця, солод, олія кокосова та рапсова, жири та олії, маргарин, кондитерські вироби з цукру та какао-боби, паста та олія, готові харчові продукти для немовлят та дітей молодшого віку – нові позиції, включені до список товарів критичного імпорту України.

Згідно з постановою уряду №244 від 10 березня, яка оприлюднена на його сайті в п'ятницю, у переліку також азотні, фосфорні та калійні добрива, різні фарби та лаки, костюми хімзахисту, посудомийні машини, мобільний wi-fi із системами широкосмугового доступу, броньовані автомобілі, танки та їх частини, лічильники Гейгера-Мюллера, гранати, міни, ракети, і навіть холодна зброя.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже дев'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.