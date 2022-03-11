Події

19:13 11.03.2022

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, додав жири та олії, низку кондитерки, добрива, костюми хімзахисту, танки та боєприпаси

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Молочна сироватка, пшениця, солод, олія кокосова та рапсова, жири та олії, маргарин, кондитерські вироби з цукру та какао-боби, паста та олія, готові харчові продукти для немовлят та дітей молодшого віку – нові позиції, включені до список товарів критичного імпорту України.

Згідно з постановою уряду №244 від 10 березня, яка оприлюднена на його сайті в п'ятницю, у переліку також азотні, фосфорні та калійні добрива, різні фарби та лаки, костюми хімзахисту, посудомийні машини, мобільний wi-fi із системами широкосмугового доступу, броньовані автомобілі, танки та їх частини, лічильники Гейгера-Мюллера, гранати, міни, ракети, і навіть холодна зброя.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже дев'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

Теги: #імпорт #постановлення
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