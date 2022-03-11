Події

18:04 11.03.2022

Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

1 хв читати
Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

Міністерство інфраструктури України вирішує проблему з прискоренням транспортування вантажів українськими дорогами, що виникла через велику кількість блокпостів.

"Справді, є проблема, яка полягає в тому, що блокпости виникали хаотично. Зараз ми з усіма головами адміністрацій обговорюємо зменшення цих блокпостів. І друге питання - щоб на цих блокпостах уже працювали і представники Національної поліції", - заявив в ефірі телеканалу "Рада" заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм.

Він також зазначив, що міністерство просить тих, хто перевозить гуманітарні вантажі, не виїжджати на зустрічну смугу та віддавати пріоритет вантажному транспорту.

Серед наявних проблем Найєм також назвав масові випадки виїзду на зустрічну смугу цивільних авто біженців, які їдуть зі сходу на захід України.

"Щодо самих вантажів, зараз у нас великих проблем із доставкою немає, і завдяки всьому, що ми впровадили наразі з боку Штабу, і від адміністрацій, які самоорганізувалися, і дуже багато вантажів доставляється завдяки приватному бізнесу та приватним перевізникам", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк заявив, що для порятунку економіки країни потрібно скасувати власну митницю та просити сусідні країни й увесь світ дерегулювати процедури імпорту-експорту в Україну, а також вирішити питання з логістикою на українських дорогах.

Теги: #дороги #скорочення #блокпости
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 10.03.2022
Мінінфраструктури розробило альтернативні дорожні маршрути зі сходу на захід України

Мінінфраструктури розробило альтернативні дорожні маршрути зі сходу на захід України

14:04 07.03.2022
"Литовські залізниці" надали українцям безоплатний проїзд

"Литовські залізниці" надали українцям безоплатний проїзд

15:07 01.03.2022
У Дніпропетровській області всі дороги в проїзному стані - САД

У Дніпропетровській області всі дороги в проїзному стані - САД

11:52 27.02.2022
Резніков закликав українців дотримуватись правил під час проходження процедур контролю на блокпостах

Резніков закликав українців дотримуватись правил під час проходження процедур контролю на блокпостах

19:18 02.02.2022
Об'їзну Львова планують реконструювати, розширити та додати розв'язки на різних рівнях

Об'їзну Львова планують реконструювати, розширити та додати розв'язки на різних рівнях

20:50 27.01.2022
"Автострада" встановила на Черкащині перше в Україні "зелене" інформтабло для водіїв

"Автострада" встановила на Черкащині перше в Україні "зелене" інформтабло для водіїв

07:47 02.01.2022
Франція скорочує карантин для людей з позитивним тестом на COVID-19 з десяти до семи днів

Франція скорочує карантин для людей з позитивним тестом на COVID-19 з десяти до семи днів

11:12 30.12.2021
"Укравтодор" планує до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах

"Укравтодор" планує до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах

11:36 24.12.2021
Понад 40% основної мережі українських доріг оновили та збудували за два роки – Зеленський

Понад 40% основної мережі українських доріг оновили та збудували за два роки – Зеленський

18:41 16.12.2021
МАУ до лютого 2022 р. скоротить рейси до Італії через посилення карантинних обмежень

МАУ до лютого 2022 р. скоротить рейси до Італії через посилення карантинних обмежень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

Російські військові викрали мера Мелітополя

Фон дер Ляєн: Військові злочини, скоєні в Україні Росією, мають бути розслідувані

Українські військові не планували й не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Білорусі - СБУ

ОСТАННЄ

За добу на Харківщині загинули десять цивільних, зокрема троє дітей - поліція

Україна візьме участь у MIPIM 22 і проведе захід на підтримку країни

Індійський БФ Kusum Charitable Trust передав Україні 20 тонн ліків як гумдопомогу

Wizz Air продовжила до 10 квітня період використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

Із Бучі евакуювали 1800 осіб, 1 тис. жителів Гостомеля прибули до Білогородки – заступник голови ОП

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА