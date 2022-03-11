Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

Міністерство інфраструктури України вирішує проблему з прискоренням транспортування вантажів українськими дорогами, що виникла через велику кількість блокпостів.

"Справді, є проблема, яка полягає в тому, що блокпости виникали хаотично. Зараз ми з усіма головами адміністрацій обговорюємо зменшення цих блокпостів. І друге питання - щоб на цих блокпостах уже працювали і представники Національної поліції", - заявив в ефірі телеканалу "Рада" заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм.

Він також зазначив, що міністерство просить тих, хто перевозить гуманітарні вантажі, не виїжджати на зустрічну смугу та віддавати пріоритет вантажному транспорту.

Серед наявних проблем Найєм також назвав масові випадки виїзду на зустрічну смугу цивільних авто біженців, які їдуть зі сходу на захід України.

"Щодо самих вантажів, зараз у нас великих проблем із доставкою немає, і завдяки всьому, що ми впровадили наразі з боку Штабу, і від адміністрацій, які самоорганізувалися, і дуже багато вантажів доставляється завдяки приватному бізнесу та приватним перевізникам", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк заявив, що для порятунку економіки країни потрібно скасувати власну митницю та просити сусідні країни й увесь світ дерегулювати процедури імпорту-експорту в Україну, а також вирішити питання з логістикою на українських дорогах.