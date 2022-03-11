Події

17:48 11.03.2022

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

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Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

Якщо Олександр Лукашенко віддасть білоруській армії наказ про вторгнення в Україну, білоруські військові будуть знищені Збройними силами України, вважає радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Білоруську армію буде знищено тут. Усіх, хто зайде сюди, буде знищено. А для білорусів настане час тяжких санкцій та дієвих звинувачень в участі у міжнародному злочині, яким є напад Росії на Україну", - сказав Арестович в ефірі телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків від вторгнення в Україну для Лукашенка та білоруської армії.

Арестович висловив упевненість у тому, що "це не потрібно білоруському народу, армії та уряду".

Теги: #білорусь #вторгнення
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