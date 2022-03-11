Події

17:37 11.03.2022

Зеленський повідомив, що провів предметну розмову з Байденом, погодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели предметну розмову, лідери погодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та санкції проти РФ.

"Провів предметну розмову з Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502305255404490769

Теги: #сша #підтримка #розмова
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