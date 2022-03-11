Зеленський повідомив, що провів предметну розмову з Байденом, погодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели предметну розмову, лідери погодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та санкції проти РФ.

"Провів предметну розмову з Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502305255404490769