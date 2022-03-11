Будівельні конструкції "Джерела нейтронів" у ХФТІ дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування - ДІЯРУ

Будівельні конструкції ядерної пускової установки (ЯПУ) "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", розташованій на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування ввечері 10 березня.

"За уточненою інформацією, будівельні конструкції ЯПУ "Джерело нейтронів" зазнали незначних пошкоджень. Електропостачання систем/елементів, важливих для безпеки, відновлено. Ушкоджень, які пливали б на стан ядерної та радіаційної безпеки, не виявлено. Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми", - повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Персонал експлуатуючої організації продовжує роботи з усунення наслідків бомбардування.

У ДІЯРУ звертають увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Продовження її бомбардування може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - зазначають у ДІЯРУ.

Як повідомлялося, з 24 лютого цього ЯПУ "Джерело нейтронів" переведено в глибокий підкритичний стан.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=329650119206249&id=100064837892613