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15:47 11.03.2022

Швейцарія виділить 80 млн франків на гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам регіону

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Швейцарія виділить 80 млн франків на гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам регіону

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам регіону до 80 млн швейцарських франків.

"У відповідь на кризу з біженцями федеральна рада на своєму засіданні 11 березня ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні до 80 млн швейцарських франків. Цим внеском Швейцарія висловлює свою солідарність із народом України у скрутну хвилину", - йдеться у повідомленні на сайті федеральної ради у п'ятницю.

Чверть цієї суми піде на допомогу українським біженцям у сусідніх країнах. Три чверті призначено для допомоги тим, хто залишився в Україні. Кошти підуть на користь Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, агентства ООН, міжнародних та місцевих неурядових організацій і проєктів, які реалізує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) в Україні.

Зазначено, що майже 12 мільйонів людей нині залежать від екстреної допомоги внаслідок нападу Росії на Україну.

Теги: #швейцарія #гумдопомога
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