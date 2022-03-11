Зеленський привітав народ Литви з Днем відновлення незалежності: Ваше свято – наше свято, наша перемога – ваша перемога

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Литви з Днем відновлення незалежності країни та подякував за допомогу надану литовським народом Україні у боротьбі з вторгненням РФ.

"Вітаємо братній народ Литви з Днем відновлення незалежності! Глибоко вдячні за масштабну допомогу та підтримку у війні з окупантом, надану Литвою, президентом Гітанасом Науседою та всім литовським народом. Ваше свято – наше свято! Наша перемога – ваша перемога!" - написав Зеленський у Twitter.