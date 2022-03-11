Події

15:39 11.03.2022

Військово-політична обстановка на день 11 березня залишається керованою - Арестович

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Військово-політична обстановка на день 11 березня залишається керованою - Арестович

Військово-політична обстановка в Україні станом на день 11 березня залишається керованою, повідомив на брифінгу у Києві радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Обстановка залишається керованою з боку керівництва Збройних сил. Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого поступу", - сказав він.

За його словами, на північ і на захід від Києва були контратаки ЗСУ, такі самі контратаки були на харківському напрямку. "Протягом ночі авіація завдала ударів по скупченню ворога. Для помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Луцька, Івано-Франківська, по Київщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпру.

"Це спроба припинити дії нашої авіації, але оскільки професійна підготовка російських військових відома, більшість цих ударів потрапила по цивільних цілях. Зокрема, у Дніпрі – у взуттєву фабрику", - сказав він.

"Усю ситуацію буде вирішено, а на полі бою - ЗСУ та інші сили оборони поставлять крапку в агресії Російської Федерації", - заявив Арестович.

Він також навів втрати супротивника за добу - 266 осіб особового складу, танків - 18, бойових броньованих машин - 60, артилерійських систем - 2, систем залпового вогню - 2, засобів ППО - 2, автомобільної техніки - 32. За останніми даними, додав він, збито шість літаків супротивника.

Теги: #війна #ситуація #арестович
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