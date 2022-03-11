Події

14:03 11.03.2022

Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

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На Луганщині російські війська не припиняють обстріл житлових кварталів, під завалами в Рубіжному перебувають чотири особи, зокрема одна дитина, повідомляє поліція Луганської області.

"Сьогодні вранці, 11 березня, окупанти обстріляли м. Сєвєродонецьк, Золоте та с. Борівське й Сиротине. Наразі артилерійський обстріл міст Рубіжне та Кремінна триває", - йдеться у повідомленні обласної поліції на сторінці у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки у м. Сєвєродонецьку та Золотому та приватні будинки у с. Борівське та Сиротине.

"У Рубіжному внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, де під завалами перебувають чотири особи, зокрема одна дитина. На місці події працюють співробітники ДСНС", - повідомляють у поліції Луганської області.

Джерело: https://www.facebook.com/policeLG/posts/335884295235353

Теги: #луганщина #обстріли
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