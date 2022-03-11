Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Кількість жертв серед військовослужбовців унаслідок авіаудару російських військ по летовищу м. Луцьк уранці у п'ятницю збільшилася до чотирьох осіб, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, унаслідок обстрілу Російською Федерацією нашого аеродрому загинули четверо військовослужбовців, шестеро людей - поранені. Вічна пам'ять та повага загиблим військовослужбовцям, нашим Героям", - повідомив Поліщук у Телеграм-каналі Луцької міської ради.

Повідомляється також, що вимкнені вранці котельні було вимкнено за його розпорядженням.

За оперативною інформацією на 12:30, обладнання на котельнях не постраждало, воно справне. Постачання теплоносія до квартир містян, які були відключені у зв'язку із ситуацією безпеки, відновлено.

Раніше голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомляв про загибель двох військовослужбовців та шістьох поранених на аеродромі у Луцьку.

Джерело: https://t.me/lutskradanews/569