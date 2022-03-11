Події

12:50 11.03.2022

Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

1 хв читати
Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

Із початку війни Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування "Іскандер" та "Калібр", точка У та класу Х по мирних населених пунктах України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Із початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування "Іскандер", "Калібр", точка У та класу Х по мирних містах та селах України", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Було завдано 219 ракетних ударів.

Залужний наголосив, що цей "кривавий злочин путінського режиму" є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу.

Теги: #ракети #агресор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 11.03.2022
За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

09:08 11.03.2022
Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

07:44 11.03.2022
Агресор атакував Луцьк - влада

Агресор атакував Луцьк - влада

06:54 11.03.2022
Білорусь дозволила пересування російських ракет своєю залізницею – Центр протидії дезінформації

Білорусь дозволила пересування російських ракет своєю залізницею – Центр протидії дезінформації

18:29 10.03.2022
СБУ: Окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині та звинуватити у цьому ЗСУ

СБУ: Окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині та звинуватити у цьому ЗСУ

13:00 10.03.2022
На Чернігівщині знищено дивізіон "Іскандер-М", який стріляв у мирних жителів, - Оперативне командування "Північ"

На Чернігівщині знищено дивізіон "Іскандер-М", який стріляв у мирних жителів, - Оперативне командування "Північ"

15:48 09.03.2022
Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України

Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України

12:31 09.03.2022
Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

15:08 07.03.2022
Подоляк про російську армію: Варвари, які не вміють воювати, але чудово вміють убивати мирних громадян

Подоляк про російську армію: Варвари, які не вміють воювати, але чудово вміють убивати мирних громадян

14:30 07.03.2022
Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

ОСТАННЄ

ЄС перерахував Україні перші EUR300 млн макрофінансової допомоги - президент Єврокомісії

ЦІЄЇ ВЕСНИ ТРЕБА ЗРОБИТИ ПОВНОЦІНУ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

СИРІЙСЬКІ НАЙМАНЦІ ПРИЙДУТЬ ВБИВАТИ НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Військовим частинам уже перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям - Резніков

"Укрзалізниця" призначила додаткові регулярні поїзди з Полтави та Кременчука на захід країни

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

"Ашан" відновив доставку через відділення "Нової пошти"

ЄС ПЕРЕРАХУВАВ УКРАЇНІ ПЕРШІ EUR300 МЛН МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОКОМІСІЇ

В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА