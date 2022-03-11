Із початку війни Росія випустила 328 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних населених пунктах - Залужний

Із початку війни Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування "Іскандер" та "Калібр", точка У та класу Х по мирних населених пунктах України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Із початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування "Іскандер", "Калібр", точка У та класу Х по мирних містах та селах України", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Було завдано 219 ракетних ударів.

Залужний наголосив, що цей "кривавий злочин путінського режиму" є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу.