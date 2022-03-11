Події

11:36 11.03.2022

ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Чернігівській області

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Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Чернігівській області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми вправними діями, виявляючи при цьому велику рішучість, звільнили п'ять населених пунктів від кацапської орди", - інформує ОК "Північ" у п'ятницю у Фейсбуці.

У командуванні зазначають, що підрозділи Російської Федерації неспроможні в повному обсязі вести бойові дії, спостерігається паніка серед офіцерського складу, кинутого вищим військово-політичним керівництвом, а морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань.

"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер служитимуть на благо українського народу", - зазначили в Оперативному командуванні "Північ".

Джерело: https://www.facebook.com/kommander.nord

Теги: #зсу #визволення
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